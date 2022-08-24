«Будем поддерживать память»: о Шатунове и «Ласковом мае» снимут новый фильм

Об этом заявил Андрей Разин.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Юра Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Со дня его смерти прошло два месяца, о чем не мог забыть продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. В своей соцсети он написал, что в скором времени поклонники таланта Шатунова увидят новый художественный фильм.

«Царствие Небесное Юре. Мы будем поддерживать память о нем. Это будет отражено в новом художественном фильме. Еще раз приношу искренние соболезнования семье Юры и всем поклонникам, кто его любил и кто любит группу «Ласковый май»», - написал Разин в своем аккаунте в соцсети.

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Напомним, в 2009 году на экраны вышел фильм об истории «Ласкового мая» с одноименным названием. Андрея Разина сыграл Вячеслав Манучаров, а юного Юрия Шатунова – Сергей Романович.

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

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