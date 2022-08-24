«Будем поддерживать память»: о Шатунове и «Ласковом мае» снимут новый фильм

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в 2009 году на экраны вышел фильм об истории «Ласкового мая» с одноименным названием. Андрея Разина сыграл Вячеслав Манучаров, а юного Юрия Шатунова – Сергей Романович.