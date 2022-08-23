Разин – о Шатунове: «Он был православным и никогда не хотел, чтобы его кремировали»

Андрей Разин написал в социальных сетях, что до сих пор не верит в естественную смерть Юрия Шатунова, обвинив его окружение в кончине музыканта.

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«Эта банда, которая довела его до смерти, по-быстрому его сожгла. Юра был православным, верующим человеком и никогда не хотел, чтобы его кремировали после смерти. Он всегда носил крестик», - написал продюсер.

Также Разин настаивает, что Шатунов не мог просить о том, чтобы его прах развеяли в Германии над озером. По немецким законам, утверждает продюсер, это запрещено делать. Дескать это возможно либо в лесопарке, либо над морем.

Андрей Разин считает, что прах Юрия Шатунова теперь неизвестно где, а его могила на Троекуровском кладбище – пустая.