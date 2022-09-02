«Две миссии»: Шахназаров рассказал, зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию

Несколько дней назад Алла Пугачева вернулась в Россию. Новость вызвала настоящий переполох в Сети. О возвращении Примадонны не говорил разве что ленивый.

Позже артистка заявила, что собирается наводить порядки в головах россиян. Публицист Михаил Шахназаров недоумевает на этот счет.