«Две миссии»: Шахназаров рассказал, зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию

Несколько дней назад Алла Пугачева вернулась в Россию. Новость вызвала настоящий переполох в Сети. О возвращении Примадонны не говорил разве что ленивый.
Позже артистка заявила, что собирается наводить порядки в головах россиян. Публицист Михаил Шахназаров недоумевает на этот счет.
«Алла Борисовна приехала в Россию со специальной миссией, даже двумя. Бить морды, как я понял, и наводить порядок в головах. Если наводить порядок в головах, то обычно люди наводят порядок в головах ближайших своих родственников, знакомых, друзей. А как же без порядка в голове выходил на сцену латвийского городка Максим Галкин?» - недоумевает Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».
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Напомним, ранее Шахназаров встал на защиту Владимира Соловьева, на которого набросилась Пугачева.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети