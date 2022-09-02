«Две миссии»: Шахназаров рассказал, зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию

Публицист хлестко высказался в адрес Примадонны.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Несколько дней назад Алла Пугачева вернулась в Россию. Новость вызвала настоящий переполох в Сети. О возвращении Примадонны не говорил разве что ленивый.

Позже артистка заявила, что собирается наводить порядки в головах россиян. Публицист Михаил Шахназаров недоумевает на этот счет.

«Алла Борисовна приехала в Россию со специальной миссией, даже двумя. Бить морды, как я понял, и наводить порядок в головах. Если наводить порядок в головах, то обычно люди наводят порядок в головах ближайших своих родственников, знакомых, друзей. А как же без порядка в голове выходил на сцену латвийского городка Максим Галкин?» -  недоумевает Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Шахназаров встал на защиту Владимира Соловьева, на которого набросилась Пугачева.

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

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