Две блондинки на миллион: Навка в романтичном платье цвета Tiffany предстала на яхте в Сочи с Синициной

7 сентября Навка поделилась новым фото. Она предстала на яхте в струящемся платье в цветочек цвета Tiffany. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Наряд позволил ей продемонстрировать подтянутые руки. Примечательно, что Татьяна была в компании Виктории Синициной, которая является серебренным призером Олимпийских игр по фигурному катанию.

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