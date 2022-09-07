Две блондинки на миллион: Навка в романтичном платье цвета Tiffany предстала на яхте в Сочи с Синициной

Татьяна Навка уже давно стала чемпионкой по фигурному катанию. Она в свое время получила олимпийское золото. Спортсменка продолжает выходить на лед. Она создает красочные ледовые представления. Также Навка растит дочку Надежду. Примечательно, что в этом году звезда не только смогла съездить на гастроли, но и отдохнуть в Турции.
Не так давно Навка делилась кадрами с курорта. Она часто облачалась в легкие летние платья. Но 1 сентября фигуристка решила ответи дочку в школу. Она засняла Надежду с рюкзаком. А вот потом спортсменка уехала в Сочи. Она продолжает показывать свое шоу. При этом Татьяна находит время на отдых.
7 сентября Навка поделилась новым фото. Она предстала на яхте в струящемся платье в цветочек цвета Tiffany. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Наряд позволил ей продемонстрировать подтянутые руки. Примечательно, что Татьяна была в компании Виктории Синициной, которая является серебренным призером Олимпийских игр по фигурному катанию.
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Татьяна Навка и Виктория Синицина. Фото: соцсети звезды
«Олимпийский Сочи с олимпийскими чемпионками! Все в Айсберг на Лебединое озеро!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие осыпали комплиментами фигуристку. «А ну-ка девушки, а ну красавицы!», «Виктория, красавица!», «Какое платье шикарное», «Татьяна прям сияет», «Классный образ! Повеяло летом», — прокомментировали пост подписчики.