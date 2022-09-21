Дурачится, катается на роликах: Даня Милохин уехал из России вслед за Аней Покров и Артуром Бабичем

Накануне объявления о частичной мобилизации блогер покинул страну. Однако пока он прилетел в Дубай. Милохин показал чемоданы, с которыми был в аэропорту, а с утра он стал снимать видео, на которых дурачился на камеру. Пока он наслаждается отдыхом.

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