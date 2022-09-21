Дурачится, катается на роликах: Даня Милохин уехал из России вслед за Аней Покров и Артуром Бабичем

Блогер ночью оказался в Дубае.
Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: соцсети звезды

Даня Милохин является одним из самых известных блогеров в России. Он появлялся на передачах Андрея Малахова, записал фит с Николаем Басковым и смог выиграть в «Ледниковом периоде», где выступал с Евгенией Медведевой. Примечательно, что недавно многие блогеры покинули страну. Аня Покров, Артур Бабич и Маха прилетели в США, где находятся уже около месяца. К ним намерен присоединится и Даня. 

Накануне объявления о частичной мобилизации блогер покинул страну. Однако пока он прилетел в Дубай. Милохин показал чемоданы, с которыми был в аэропорту, а с утра он стал снимать видео, на которых дурачился на камеру. Пока он наслаждается отдыхом. 

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В соцсети Даня выложил видео, на котором катается на коньках. Он покрасовался на камеру. 

«Я в Дубае», – с улыбкой заявил блогер.

Ранее он также признался, что собирается поехать в США. Он не стал исключать возможности, что останется там жить, если ему все понравится.

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