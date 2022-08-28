«Теперь вы знаете»: блогеры Аня Покров и Артур Бабич подтвердили свои отношения

В 2022 году молодежные блогеры Аня Покров и Артур Бабич стали выкладывать множество совместных фотографий, на которых они не просто проводят время, но также обнимаются и целуются.

В вот, 28 августа числа звездная пара сделала заявление на этот счет в социальной сети.