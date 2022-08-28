«Теперь вы знаете»: блогеры Аня Покров и Артур Бабич подтвердили свои отношения

В 2022 году молодежные блогеры Аня Покров и Артур Бабич стали выкладывать множество совместных фотографий, на которых они не просто проводят время, но также обнимаются и целуются.
В вот, 28 августа числа звездная пара сделала заявление на этот счет в социальной сети.
«Мы, кстати, уже два года вместе. Теперь вы знаете, вот так вот», - написали блогеры со смайликами, опубликовав новую подборку романтических фотографий.
Пока одни подписчики 22-летних Артура и Ани поздравляют их с долгожданным признанием, другие заявляют в комментариях, что давно были в курсе этого романа. Паре желают долгих и крепких отношений, а кое-кто уже намекает на детишек.
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Кстати, пока фанаты ставят лайки под признанием блогеров, сами виновники тожества отдыхают в Калифорнии, гуляя по «Диснейленду».