Детство без отца: как живет внебрачная дочь Макаревича

Недавно Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Сына Эйтана ему родила четвертая жена Эйнат Кляйн. Теперь семья живет в Израиле, где, собственно, и появился на свет наследник рок-музыканта.

Помимо детей, рожденных в предыдущих браках, у Макаревича есть две внебрачные дочери. Причем, об одной из них он узнал только спустя 20 лет после рождения.

Дана Дорошенко родилась в 1974 году. Кто ее мама — неизвестно, эту историю лидер «Машины времени» никогда не афишировал. Сейчас Дана живет в Америке, а до переезда получила диплом юриста в Москве, занималась бизнесом и пробовала себя в киноиндустрии. Ее можно увидеть в лентах «Зловредное воскресенье» и «Брызги шампанского».

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