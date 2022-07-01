Сбежавший Макаревич собрался выступить в России

Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич достаточно агрессивно высказывается в адрес россиян. Артист в марте сбежал с молодой женой в Израиль и не намерен больше возвращаться на родину — только если потребуется заработать деньги.

В пятницу, 1 июля, Макаревич поделился в соцсетях фотографиями и видео с юбилейного концерта коллектива в Москве в 2019 году.

«Сегодня очень приятно вспоминать те концертные дни. Но мы уверены, что мы еще обязательно сыграем перед вами вживую», — написал артист.

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