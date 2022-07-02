В Госдуме считают, что у Макаревича в Израиле заканчиваются деньги

На этой неделе сбежавший из России Андрей Макаревич посетовал, что ему очень хотелось бы снова выступить в нашей стране. Артисту не мешает критиковать своих соотечественников и тут же на них зарабатывать деньги.

Член комитета Госдумы РФ по культуре Сергей Соловьев считает, что у лидера «Машины времени» просто заканчиваются деньги. Поэтому он позволяет себе подобные заявления.

«В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного, — сказал Соловьев NEWS.ru.

Напомним, в начале июня Макаревич собирался выступить в Санкт-Петербурге. Однако россияне потребовали отменить выступление музыканта.

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