«Дерзкий образ»: Бузова в кожаном мини-платье цвета хаки и модных босоножках козырнула загорелыми ногами

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет строит карьеру на ТВ. Зрители знают ее благодаря шоу «Дом-2». Однако она покинула проект и теперь ведет такие проекты, как «Звезды в Африке», «Бузова на кухне». Артистка также дает концерты. Она в свои 36 лет старается держать себя в форме.
Примечательно, что Ольга не так давно отдохнула в Сочи. А в Москве она успела посетить вечеринки и повидаться с подругами. Зачастую телеведущая выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Она старается заниматься спортом, чтобы хорошо выглядеть. А на днях Бузова начала сниматься в новом проекте.
Ольга с утра примерила наряд в оранжевом цвете с юбкой плиссе. А вот вечером артистка сменила лук. Она решила покрасоваться в кожаном платье-рубашке. Наряд стилисты дополнили ремешком. Она также была в зеленых босоножках на шпильках. Высокий хвост с косичкой также завершит аутфит, визуально вытянув силуэт.
«Зализанный хвост, из которого мы сделали модный жгут. Конечно, акценты (сережки), будет еще пояс. Не трудно догадаться, какого цвета босоножки! Обожаю цвет хаки! Такой немножко дерзкий и смелый образ. Конечно, короткое платье», — похвасталась звезда.
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Поклонники восхитились нарядом. Ольга устроила дефиле в коридоре. Она пока предпочла сохранить в тайне название нового шоу.
«Какая красивая», «Выглядишь круто», «Платье не сидит», «Пояс лишний», «Цвета тебе идут», «Какая милашка», «Такая высокая», «Тут ноги особенно длинные», — прокомментировали пост подписчики.