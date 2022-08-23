«Дерзкий образ»: Бузова в кожаном мини-платье цвета хаки и модных босоножках козырнула загорелыми ногами

Ольга с утра примерила наряд в оранжевом цвете с юбкой плиссе. А вот вечером артистка сменила лук. Она решила покрасоваться в кожаном платье-рубашке. Наряд стилисты дополнили ремешком. Она также была в зеленых босоножках на шпильках. Высокий хвост с косичкой также завершит аутфит, визуально вытянув силуэт.

«Зализанный хвост, из которого мы сделали модный жгут. Конечно, акценты (сережки), будет еще пояс. Не трудно догадаться, какого цвета босоножки! Обожаю цвет хаки! Такой немножко дерзкий и смелый образ. Конечно, короткое платье», — похвасталась звезда.

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