В трендовом цвете: Бузова в остромодном костюме с юбкой плиссе и на шпильках устроила дефиле на работе

Примечательно, что Ольга пока хранит в тайне название передачи. Но 23 августа с утра она похвасталась очередным нарядом. Артистка покрасовалась в оранжевом костюме с удлиненным жакетом и короткой юбкой плиссе. Наряд подчеркнул ее длинные ноги, а с помощью пояса она сделала акцент на талии. Аутфит дополнили босоножки на каблуках.

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