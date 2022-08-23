В трендовом цвете: Бузова в остромодном костюме с юбкой плиссе и на шпильках устроила дефиле на работе

Ольга Бузова уже 18 лет работает на телевидении. В этом году она внезапно отметила это событие. Примечательно, что телеведущая покинула шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитой. Но теперь она ведет новые передачи. В этом году блондинка уже два раза ездила в Африку на съемки. А недавно она вернулась из отпуска, который провела в Сочи.
Теперь Ольга интригует поклонников кадрами со съемок нового проекта на канале ТНТ. Она много работает над фигурой. Телеведущая призналась, что после 30 лет ей сложно оставаться в форме. Однако стилисты подбирают для нее наряды, которые скрывают изъяны фигуры. На этот раз Бузова успела отметиться в твидовом костюме, алых брюках палаццо, которые стройнят.
Примечательно, что Ольга пока хранит в тайне название передачи. Но 23 августа с утра она похвасталась очередным нарядом. Артистка покрасовалась в оранжевом костюме с удлиненным жакетом и короткой юбкой плиссе. Наряд подчеркнул ее длинные ноги, а с помощью пояса она сделала акцент на талии. Аутфит дополнили босоножки на каблуках.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. К слову, цвет мандарина стал трендом сезона. Лера Кудрявцева, Татьяна Навка носят луки в таком оттенке.
«Хватит подражать JLo», «Красотка, батареечка наша», «Наряд шикарный», «Какая вы красотка», «Тут кажется, что рост 190 см», «Прям жирафик такой», «Какая красотка! Цвет бомбический», — прокомментировали пост подписчики.