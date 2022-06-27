Дерзкая кошечка: Клава Кока в джинсовых мини-шортах и пудровой водолазке подчеркнула изящные изгибы фигуры

Клава Кока является одной из самых популярных исполнительниц. За последние пять лет она выпустила множество хитов.

Армия поклонников певицы следит не только за ее творчеством, но и за образами. Блондинка часто экспериментирует со стилем. Она любит носить женственные наряды. Примечательно, что звезда не боится подчеркивать свои достоинства.