Дерзкая кошечка: Клава Кока в джинсовых мини-шортах и пудровой водолазке подчеркнула изящные изгибы фигуры

Клава Кока является одной из самых популярных исполнительниц. За последние пять лет она выпустила множество хитов.
Армия поклонников певицы следит не только за ее творчеством, но и за образами. Блондинка часто экспериментирует со стилем. Она любит носить женственные наряды. Примечательно, что звезда не боится подчеркивать свои достоинства.
На этот раз Кока отправилась на съемку. Она решила похвастаться своим летним образом. Певица облачилась в пудровую водолазку и джинсовые мини-шорты с принтом.
Она покрасовалась у зеркала. Образ дополнила кепка из денима. Артистка подчеркнула свои изящные изгибы фигуры и продемонстрировала стройные ноги.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она постройнела. «Ого, какая чика», «Клава, ты шикарная», «Эти шорты сидят идеально», «Кака красивая», «Ну, Клава, ты этим летом зажигаешь», «Очень стильно», «Какие ножки», «Шикарная! Ваш стиль прекрасен», — прокомментировали пост подписчики.
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