Устроила шопинг: Ксения Бородина приехала на отдых в Милан

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно ведет «Дом-2» и смогла заработать целое состояние.
Ксения также не скрывает, что получает большие гонорары за рекламу в соцсетях. Поэтому она покупает себе дорогостоящие наряды, балует дочек: Марусю и Теону, а также регулярно путешествует.
Бородина не так давно уже отдыхала в Сочи, а также ездила в Стамбул. На этот раз она отправилась в Италию. Накануне телеведущая прилетела в Милан и весь день посвятила прогулкам и шопингу.
Она облачилась в костюме с рубашкой в черном цвете и брюками скинни. Образ звезда дополнила кроссовками и солнцезащитными очками.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Ксения также смогла вечером отправиться в ресторан и покататься на тук-туке. Вместе с подругой она закупилась в масс-маркете, а вот костюм Dior брать не стала.
Телеведущая призналась, что сервис в России гораздо лучше. Она устала часто ждать заказа. Однако Бородина уже не раз отдыхала в Европе, поэтому знала, чего ждать.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Но некоторые осудили ее за поездки в Европу. Бородину обвинили в том, что она шикует, когда многие россияне не могут отправится отдыхать даже на море в Сочи.
«А зачем две пары очков», «Классно выглядишь, костюм зачетный», «А почему не в Узбекистан поехали?», «Без Европы жить не можешь?», «А закупилась-то! Говорила, что бренда не нужны», «Ксюша, шиковать некрасиво в наше время», — прокомментировали кадры пользователи Сети.