Устроила шопинг: Ксения Бородина приехала на отдых в Милан

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно ведет «Дом-2» и смогла заработать целое состояние.

Ксения также не скрывает, что получает большие гонорары за рекламу в соцсетях. Поэтому она покупает себе дорогостоящие наряды, балует дочек: Марусю и Теону, а также регулярно путешествует.