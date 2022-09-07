«Даже походка, как у беременной»: Собчак в жакете и брюках с высокой посадкой не скрыла округлившийся живот

Поклонники стали активно обсуждать фигуру Ксении. Еще одним поводом стало видео, на котором телеведущая в этом костюме выходит из автомобиля. Даже когда ее рука оказалась на животе, объем не стал меньше. Позже она стала примерять пальто и засветила свой живот без жакета. Многие пользователи Сети стали поздравлять ее с беременностью.

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