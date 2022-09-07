«Даже походка, как у беременной»: Собчак в жакете и брюках с высокой посадкой не скрыла округлившийся живот

Ксения Собчак давно стала известной телеведущей. Она с юных лет строила карьеру и добилась больших высот. А вот в личной жизни блондинке не везло. Она пережила развод с Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. В год развода она сыграла свадьбу с Константином Богомоловым.
Этим летом Собчак целый месяц посвятила отдыху. Она была с мужем и сыном в Турции. Телеведущая облачалась в платья свободного кроя. Ее стали подозревать в беременности, но потом блондинка заверила, что набрала в весе, поэтому худеет. Однако публика удивилась, когда увидела Ксению 6 сентября на премьере фильма «Три тысячи лет желаний».
Примечательно, что ее сопровождал Богомолов. Для выхода в свет она выбрала костюм фиолетового цвета с брюками с высокой посадкой и жакет с завышенной талией. Лук дополнили розовые туфли на каблуке. Ксения спровоцировала новую волну слухов о беременности. Она не скрыла выпирающий живот.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали активно обсуждать фигуру Ксении. Еще одним поводом стало видео, на котором телеведущая в этом костюме выходит из автомобиля. Даже когда ее рука оказалась на животе, объем не стал меньше. Позже она стала примерять пальто и засветила свой живот без жакета. Многие пользователи Сети стали поздравлять ее с беременностью.
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«Вчера в Художественном посмотрели прекрасный фильм Миллера прямиком с Венецианского фестиваля: «Три тысячи лет желаний» с любимой моей актрисой Тильдой Суинтон. Прекрасная сказка, полная иронии и любви… к сказкам», – написала звезда.
Однако поклонники уделили внимание снимкам. «Ксюша, у вас животик», «Снова беременная?», «Ну тут прям живот выпирает», «Даже походка, как у беременной», ««Мне же не кажется? В положении?» — стали писать подписчики.