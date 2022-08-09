«Я оптимист»: Макаревич высказался о своих музыкальных перспективах в России

Перед выступлением в Тбилиси Андрей Макаревич пообщался с грузинским журналистом Николаем Левшицем. Лидер «Машины времени» подтвердил, что концерты в России отменены и в ближайшее время их точно не будет. Однако, высказался о своем музыкальном будущем на Родине.

«Что будет после ближайшего времени, не знаю. Я оптимист, я всегда верю в то, что разум и добрые силы возобладают, я так к жизни отношусь», - произнес Макаревич.

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Сам Макаревич, выступающий против происходящего на юго-востоке Европы, объяснил, что помогает ему сейчас сохранять оптимизм. Он рисует, играет и путешествует, наслаждается общением с женой и маленьким сынишкой.

«Я стараюсь не биться головой о стену по поводу вещей, которые я не в силах изменить. Но если я что-то в силах сделать, я стараюсь это делать, и совесть моя чиста», - поведал артист.