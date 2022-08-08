Нарцисс, посредственность и сноб: что ответил Макаревичу Фадеев после слов о россиянах

Андрей Макаревич ранее призвал медиков проверить состояние своих соотечественников.
Максим Фадеев.

Максим Фадеев. Фото: соцсети

Композитор Макс Фадеев поставил на место Андрея Макаревича, который ранее призвал ученых и медиков проверить поведение россиян. По словам артиста, на протяжении сотен лет с ними происходило что-то не то, сейчас ему соотечественники глубоко безразличны.

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Фадеев сравнил высказывания музыканта с философией врача-нациста Менгеля (проводил опыты в Освенциме) и назвал нарциссом из-за «снобского отношения ко всему вокруг».

«Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете. Все, что вы сделали, я имею в виду в искусстве, все очень посредственно. Я вам это говорю как музыкант, архитектор», — сказал Макс Фадеев в своем телеграме.

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