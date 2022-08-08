Нарцисс, посредственность и сноб: что ответил Макаревичу Фадеев после слов о россиянах

Фадеев сравнил высказывания музыканта с философией врача-нациста Менгеля (проводил опыты в Освенциме) и назвал нарциссом из-за «снобского отношения ко всему вокруг».

«Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете. Все, что вы сделали, я имею в виду в искусстве, все очень посредственно. Я вам это говорю как музыкант, архитектор», — сказал Макс Фадеев в своем телеграме.