Брутян в необычном купальнике блеснула изящной талией перед Прилучным

Павел Прилучный давно стал звездой кино. В его копилке десятки ярких ролей. Примечательно, что большую известность ему принес сериал «Мажор».
Рядом с ним почти 10 лет была Агата Муцениеце, но брутальный актер не смог удержать жену рядом с собой. Два года он старался не говорить о личной жизни, но теперь уже не скрывает новые отношения.
Этой весной Павел стал публиковать фото с Зепюр Брутян. Коллега с армянскими корнями посетила с ним Маврикий и Турцию.
А в Москве они не переставали устраивать романтические свидания. В итоге избранница показала ему Армению. По слухам, они тайно поженились, а вот медовый месяц, по всей видимости, пара превратила в медовые месяцы.
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Недавно Прилучный уехал вместе с возлюбленной на Мальдивы. Примечательно, что для пары даже постель усыпали лепестками цветов.
А теперь Брутян искупалась в океане со звездой «Мажора». Она облачилась в купальнике, который пропускает лучи солнца, поэтому получается ровный загар без белых следов. Актриса в мокром бикини оголила плоский живот и блеснула точеными ножками перед избранником.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
А потом она кокетничала с Павлом, который собрался поплавать среди опасных рыб. Зепюр отметила, что в окрестностях водятся акулы. Однако артист лишь посмеялся, а его реакция вызвала смех у его возлюбленной.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян в купальники. Многие также посчитали, что Прилучный похудел и стал выглядеть еще боле мужественно. К слову, в спортзал пара ходит вместе.