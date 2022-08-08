Брутян в необычном купальнике блеснула изящной талией перед Прилучным

Павел Прилучный давно стал звездой кино. В его копилке десятки ярких ролей. Примечательно, что большую известность ему принес сериал «Мажор».

Рядом с ним почти 10 лет была Агата Муцениеце, но брутальный актер не смог удержать жену рядом с собой. Два года он старался не говорить о личной жизни, но теперь уже не скрывает новые отношения.