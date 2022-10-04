«Очень жаль мне тебя, Алеша»: Плющенко нанес «ответный удар» Ягудину, пересчитав медали

Евгений Плющенко является известным фигуристом. Он уже много лет создает красочные ледовые шоу. Спортсмен также создал свою Академию фигурного катания. Там тренируются многие дети, а также его сына Александр, который в свои девять лет завоевывает медали. Недавно у Евгения возник новый конфликт с коллегой Алексеем Ягудиным. В свое время они были соперниками.
Двукратного олимпийского чемпиона спросили, готов ли он принять участие в турнире по шоу-программам — новый формат соревнований от Федерации фигурного катания России. Плющенко заверил, что у ФФККР не хватит денег, чтобы он смог поучаствовать в открытом турнире. Более того, он уверен, что достойных соперников у него не будет.
Фигурист заявил, что Ягудин не умеет кататься на льду. Его слова возмутили тренера Татьяну Тарасову. А сам Алексей подсчитал, что у него 14 медалей, а у его соперника всего 8.
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Евгений не стал молчать. Он привел свою статистику. Фигурист отметил, что у него 28 наград, а у Алексея всего 10.
«Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая», — отметил спортсмен.
«Алеша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России? Ты когда картинки выставляешь, фактчекинг-то практикуй ради приличия, если у тебя память такая короткая. Ну стыдно, честное слово, в твоих-то годах такую дешевую пыль людям в глаза пускать.
Евгений Плющенко привел статистику. Фото: соцсети звезды
Великое разочарование в жизни и в себе, наверное, это жить прошлым. Бесконечно мериться прошлыми заслугами, вместо того, чтобы работать и развивать дело своей жизни. Очень жаль мне тебя, Алеша.
Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может).
Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда!» — высказался он.
Алексей Ягудин привел статистику. Фото: соцсети звезды