«Очень жаль мне тебя, Алеша»: Плющенко нанес «ответный удар» Ягудину, пересчитав медали

Двукратного олимпийского чемпиона спросили, готов ли он принять участие в турнире по шоу-программам — новый формат соревнований от Федерации фигурного катания России. Плющенко заверил, что у ФФККР не хватит денег, чтобы он смог поучаствовать в открытом турнире. Более того, он уверен, что достойных соперников у него не будет.

Фигурист заявил, что Ягудин не умеет кататься на льду. Его слова возмутили тренера Татьяну Тарасову. А сам Алексей подсчитал, что у него 14 медалей, а у его соперника всего 8.

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