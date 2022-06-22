Безупречный монохром: Кейт Миддлтон в белоснежном костюме и лодочках вышла в свет с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон является возлюбленной принца Уильяма. Они вместе уже больше 20 лет. Пара воспитывает троих наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
С тех пор как Кэтрин стала частью королевской семьи, ее полюбили англичане за манеры, элегантность и учтивость во всем.
Не так давно Миддлтон появилась на скачках, представ в белом платье в горох. Она повторила образ принцессы Дианы. А вот теперь герцогиня Кембриджская вышла в свет с принцем Уильямом, который отметил свой юбилей.
Они появились в центре Elevate на мероприятии, посвященном Дню Уиндраша – празднику в честь 70-летия с момента прибытия в Великобританию первых иммигрантов из Карибского бассейна.
Для такого случая Кэтрин облачилась в белоснежный костюм Alexander McQueen с брюками клеш, также она надела блейзер и взяла маленькую сумочку Mulberry Amberley. Образ завершали остроносые туфли-лодочки на каблуке в том же цвете. Освежили лук новые серьги Chalk стоимостью 70 фунтов стерлингов, а это около 5 тысяч рублей.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Супруги встретились с молодыми людьми из британско-карибского сообщества в рамках программы «Воспитание следующего поколения британских творческих талантов». Миддлтон даже взяла в руки видеокамеру, так как ей дали урок создания видеороликов. К слову, жена принца Уильяма увлекается фотографией и порой сама фотографирует членов королевской семьи.
Образ герцогини Кэбриджской у многих вызвал восторг. Ранее стало известно, что герцоги Кембриджские совместно отметят свои юбилеи летом.