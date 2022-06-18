Прекрасная леди: Миддлтон пришла на скачки в струящемся платье в горох, как у принцессы Дианы

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Вместе с принцем Уильямом она выполняет возложенные на них обязанности, регулярно принимает гостей во дворце и ездит на важные встречи.
При этом герцогиня Кембриджская растит троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
Миддлтон в последнее время пришлось быть особенно собранной. На праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы II она несколько дней подряд выходила в свет. Кэтрин не только себе подбирала безупречные наряды, которые потом долго обсуждали в обществе, но и детям. Многих очаровала принцесса Шарлотта.
А вот 17 июня принц Уильям с женой появился на скачках Royal Ascot. Примечательно, что Миддлтон на этот раз смогла снова впечатлить всех. Она предстала на мероприятии в струящемся платье в горох Alessandra Rich и кокетливой шляпке с большими полями. Лук дополнили бархатные лодочки. В таком же образе в свое время блистала принцесса Диана. К слову, герцогиня Кембриджская надела ее сережки.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Принц Уильям и Кейт ехали в главной карете вместе с Артуром Вести и его супругой Мартой. Его покойный отец, лорд Вести, служил конюхом королевы и часто ездил в карете Ее Величества. Миддлтон привлекла к себе много взглядов. К слову, она много улыбалась в этот день. Пара также поздравила победителя и вручила награды.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
К слову, принц Уильям надел черный фрак, серый жилет, цилиндр, белую рубашку и темно-синий галстук, которые удачно дополняли образ его супруги. Супруги порадовали всех своим присутствием, так как их появление в последний день скачек стало для всех приятной неожиданностью.