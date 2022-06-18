Прекрасная леди: Миддлтон пришла на скачки в струящемся платье в горох, как у принцессы Дианы

Миддлтон в последнее время пришлось быть особенно собранной. На праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы II она несколько дней подряд выходила в свет. Кэтрин не только себе подбирала безупречные наряды, которые потом долго обсуждали в обществе, но и детям. Многих очаровала принцесса Шарлотта.

А вот 17 июня принц Уильям с женой появился на скачках Royal Ascot. Примечательно, что Миддлтон на этот раз смогла снова впечатлить всех. Она предстала на мероприятии в струящемся платье в горох Alessandra Rich и кокетливой шляпке с большими полями. Лук дополнили бархатные лодочки. В таком же образе в свое время блистала принцесса Диана. К слову, герцогиня Кембриджская надела ее сережки.