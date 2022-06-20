Все с папиной улыбкой: принц Уильям предстал на редком фото с сыновьями и дочкой Миддлтон

Недавно Миддлтон также щегольнула на скачках в платье в горох. А вот с детьми пара выходит не часто. У них подрастают трое наследников: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, который любит покривляться на публике.

В минувший уикенд в Европе отмечают День отца. Свой вклад в торжество решили внести в Кенсингтонском дворце. В официальных аккаунтах семьи Кембриджей появился новый семейный портрет принца Уильяма с детьми. На его шее сидел малыш Луи, а рядом разместились дочка и старший сын. Они все широкой улыбались и смеялись.