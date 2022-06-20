Все с папиной улыбкой: принц Уильям предстал на редком фото с сыновьями и дочкой Миддлтон

Принц Уильям является старшим сыном принцессы Дианы. Он занимает второе место в порядке наследования британского престола.
Уже давно герцог Кембриджский счастлив в браке с Кейт Миддлтон. пара регулярно посещает светские рауты и выезжает на деловые встречи. Не так давно они несколько дней подряд участвовали в праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы II.
Недавно Миддлтон также щегольнула на скачках в платье в горох. А вот с детьми пара выходит не часто. У них подрастают трое наследников: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, который любит покривляться на публике.
В минувший уикенд в Европе отмечают День отца. Свой вклад в торжество решили внести в Кенсингтонском дворце. В официальных аккаунтах семьи Кембриджей появился новый семейный портрет принца Уильяма с детьми. На его шее сидел малыш Луи, а рядом разместились дочка и старший сын. Они все широкой улыбались и смеялись.
Принц Уильям с детьми. Фото: соцсети Кенсингтонского дворца
Снимок сделан в прошлом году во время каникул королевских особ в Иорданию, поэтому на фоне колоритные пейзажи. Новый отпуск семьи запланирован по-традиции на август. Пользователи Сети восхитились кадром. Многие отметили, что сыновья очень похожи на папу и унаследовали его улыбку. Принцесса Шарлотта также унаследовала улыбку отца, но в остальном растет копией мамы.