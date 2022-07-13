Вся в белом: Пугачева в коротких шортах и кедах козырнула изящными ножками на променаде в Юрмале

Алла Пугачева является известной певицей. Однако она вышла на пенсию и теперь редко выступает на публике. Артистка в свои 73 года старается следить за внешностью.

Она не скрывает, что прихорашивается ради детей. Лизе и Гарри всего по восемь лет. В этом году Максим Галкин свозил жену и наследников в Израиль.