Вся в белом: Пугачева в коротких шортах и кедах козырнула изящными ножками на променаде в Юрмале

Алла Пугачева является известной певицей. Однако она вышла на пенсию и теперь редко выступает на публике. Артистка в свои 73 года старается следить за внешностью.
Она не скрывает, что прихорашивается ради детей. Лизе и Гарри всего по восемь лет. В этом году Максим Галкин свозил жену и наследников в Израиль.
Теперь пара перебралась в Юрмалу. У юмориста там также пройдут гастроли. А вот его семья наслаждается полноценным отдыхом. Кристина Орбакайте приехала к маме с мужем и дочкой Клавой. Они разместились на вилле.
Примечательно, что Пугачева была замечена на прогулке. Она облачилась в тотал вайт лук. Певица в одиночестве спешила по делам. Она облачилась в блузку с поясом и мини-шорты.
Лук дополняли кеды. Артистка подчеркнула свои изящные ноги. Она также сделала объемную прическу. Поклонники заметили, что звезда стала еще стройнее.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
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Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит Примадонна. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка, стройняшка», «Это же прекрасно, когда женщина в возрасте так за собой смотрит! Обожаю Аллу и всю ее семью», «Выглядите супер», «Ну очень постройнела», — стали писать подписчики.