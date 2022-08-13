Без макияж и фильтров: Агата Муцениеце отметилась в полупрозрачной блузке и мини-шортах в Москве

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она играла в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол». После развода с Павлом Прилучным у нее стало еще больше предложений по работе.

Спустя два года она купила загородный дом, куда актриса намерена скоро переехать с детьми: Мией и Тимофеем. Этим летом она также свозила их в деревню в Латвии.