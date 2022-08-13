Без макияж и фильтров: Агата Муцениеце отметилась в полупрозрачной блузке и мини-шортах в Москве

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она играла в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол». После развода с Павлом Прилучным у нее стало еще больше предложений по работе.
Спустя два года она купила загородный дом, куда актриса намерена скоро переехать с детьми: Мией и Тимофеем. Этим летом она также свозила их в деревню в Латвии.
Муцениеце лишь на днях вернулась в Москву. Один день она посвятила отдыху, отправившись с подругами за город. Но теперь актриса вернулась к работе. Однако для начала она решила привести себя в порядок и отправилась в салон красоты. Агата обновила прическу. Она решила покрасоваться без макияжа и в новом наряде, который для нее подобрали эксперты.
На этот раз Агата примерила бедую полупрозрачную блузку оверсайз и мини-шорты золотистого цвета. Она сделала акцент на стройных ногах. При этом актриса продемонстрировала веснушки и загар. Она не перестает следить за фигурой после развода.
Примечательно, что Муцениеце пока не говорит о личной жизни. Но поклонники уверены, что она обретет свое счастье. Прилучный в этом году перестал скрывать роман с Зепюр Брутян.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды