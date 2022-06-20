«Моя клубничка»: Кудрявцева засняла подросшую дочку в платье в горох и костюме ягодки в садике

Кстати, Лера уже вернулась к работе в Москве. На днях она хвасталась новым нарядом. 20 июня телеведущая отвела дочку в элитный садик, где прошел праздничный концерт в честь окончания учебного года.

Мария предстала в алом платье в горох и босоножках в таком же стиле. Она примерила костюм ягодки-клубнички. Девочка пела с другими ребятами и даже прочитала диалог на английском языке.