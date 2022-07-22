Бен Аффлек и Дженнифер Лопес улетели на медовый месяц в Париж

Мы уже говорили, что нынешние отношения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес просто идеальны? Если нет, то знайте – после своей свадьбы в Лас-Вегасе звездная пара улетела в Париж. Что может быть лучше для медового месяца?

Вечером 21 июля голливудскую чету заметили в одном из дорогих ресторанов на Елисейских полях. Бен и Джен отправились туда сразу, как прилетели во Францию на частном самолете.

Как сообщили изданию People очевидцы, несмотря на жаркую погоду, актер был одет в пиджак и галстук. А его жена предстала в свободном красном платье. Звезды провели два часа на открытой террасе ресторана и в танцевальном клубе, а затем поехали в отель.