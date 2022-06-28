«Банда в сборе»: Прилучный вышел на прогулку с детьми Муцениеце, вернувшись в Москву

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Он прославился благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор». Артист долгое время строит отношения с Агатой Муцениеце.

В браке у них родились дети: сын Тимофей и дочка Мия. Однако в 2020 году супруги развелись. Если Агата посвятила время работе, то ее бывший муж сразу был замечен с новой пассией Мирославой Карпович.