«Банда в сборе»: Прилучный вышел на прогулку с детьми Муцениеце, вернувшись в Москву

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Он прославился благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор». Артист долгое время строит отношения с Агатой Муцениеце.
В браке у них родились дети: сын Тимофей и дочка Мия. Однако в 2020 году супруги развелись. Если Агата посвятила время работе, то ее бывший муж сразу был замечен с новой пассией Мирославой Карпович.
Недавно Павел многих удивил, когда сначала провел неделю на Маврикии с Зепюр Брутян, где они снимались в таинственном проекте. А недавно актер отдохнул с ней в Турции и взял с собой детей. Они наслаждались жаркой погодой на курорте.
Но 28 июня Прилучный поделился кадрами с прогулки. Он вернулся в Москву и прошелся по району, где живет, держа своих собак на поводке. Рядом с ним шли сын и дочка. Примечательно, что Зепюр с ними не было, но не исключено, что она снимала видео.
«Банда в сборе», — заявил он.
Поклонники пришли в настоящий восторг от видео. Они заметили, что дети загорели и подросли, другие поразились тому, в какой форме находится артист. «Наконец счастливый Прилучный», «Какие красивые», «Собаки мощные, как хозяин», «Дети даже боятся подходить», «Как выросла Мия, не говоря про Тиму», «Как давно детки с Павлом, уже больше месяца», — прокомментировали пост подписчики.
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