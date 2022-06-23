«Невыносимо»: Муцениеце тоскует по дочке и сыну, которых увез Прилучный

Агата теперь живет с дочкой Мией и сыном Тимофеем в своей квартире, но в этом году она купила дом, в котором делает ремонт. Актриса вынуждена порой уезжать на съемки или проводить вечера на красных дорожках.

В такие дни Прилучный забирает детей к себе. А недавно он увез их на море. С ним также отдыхает новая возлюбленная Зепюр Брутян.

Однако Агата созванивается с наследниками по видеосвязи. Она поделилась кадром, на котором дурачится с дочкой.