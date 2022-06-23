«Невыносимо»: Муцениеце тоскует по дочке и сыну, которых увез Прилучный

Агата Муцениеце не скрывает, что всегда хотела добиться успеха. Если в начале карьеры она была моделью, то потом стала актрисой.
Благодаря сериалу «Закрытая школа» ей удалось стать знаменитой. А после развода с Павлом Прилучным она стала активно сниматься в новых проектах. Примечательно, что Муцениеце также похудела и сменила имидж.
Агата теперь живет с дочкой Мией и сыном Тимофеем в своей квартире, но в этом году она купила дом, в котором делает ремонт. Актриса вынуждена порой уезжать на съемки или проводить вечера на красных дорожках.
В такие дни Прилучный забирает детей к себе. А недавно он увез их на море. С ним также отдыхает новая возлюбленная Зепюр Брутян.
Однако Агата созванивается с наследниками по видеосвязи. Она поделилась кадром, на котором дурачится с дочкой.
Мия Прилучная и Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Как же я соскучилась! Невыносимо, скоро начну нападать на чужих детей на улице и обнимать их», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, что Агата не боится выглядеть смешной. Многие назвали ее прекрасной мамой. «Миюша прелесть», «Какое же это потрясающее чувство — натуральный материнский инстинкт», «Вы потрясающая мама», «Агаточка, все сложится хорошо. Объясните детям, что вам нужно работать», — прокомментировали кадры подписчики.
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