Ажеджакова, Гвердцители, Новикова: кто из российских звезд собрался в Израиль

Совсем недавно израильскую публику развлекали Максим Галкин и Борис Гребенщиков. Теперь же стало известно, что скоро там выступят и другие российские звезды.

Так, например, 27 июля на сцене одного из клубов появится Андрей Макаревич с группой «Машина времени», а 10 сентября – Макс Покровский со своим коллективом «Ногу свело».

В целом, осень выдастся насыщенной на события подобного рода. В Израиль собираются Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Тамара Гвердцители и Клара Новикова. Об этом сообщает телеграм-канал КультRUист.