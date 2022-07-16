Ажеджакова, Гвердцители, Новикова: кто из российских звезд собрался в Израиль

Совсем недавно израильскую публику развлекали Максим Галкин и Борис Гребенщиков. Теперь же стало известно, что скоро там выступят и другие российские звезды.
Так, например, 27 июля на сцене одного из клубов появится Андрей Макаревич с группой «Машина времени», а 10 сентября – Макс Покровский со своим коллективом «Ногу свело».
В целом, осень выдастся насыщенной на события подобного рода. В Израиль собираются Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Тамара Гвердцители и Клара Новикова. Об этом сообщает телеграм-канал КультRUист.
Концерты в Израиле. Фото: t.me/cultrassvet
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Андрей Макаревич подтвердил, что концерты «Машины времени» в России отменены. Тем временем Макс Покровский собирается на концерт в Санкт-Петербург.