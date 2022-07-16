Макаревич подтвердил отмену концертов «Машины времени»

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич уехал в Израиль, откуда нелестно высказывался в адрес России и россиян. Тем не менее, концерты группы «Машина времени» в стране не отменял.
Лишь накануне стало известно, что выступления в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге все-таки не состоятся. Это подтвердил сам музыкант.
«Конечно, правда [концерты отменяются]», — ответил музыкант РИА Новости.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что по всей стране массово отменяют концерты группы «Би-2», а оскандалившийся Макс Покровский и группа «Ногу свело» планируют выступить в России осенью.