Макаревич подтвердил отмену концертов «Машины времени»

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич уехал в Израиль, откуда нелестно высказывался в адрес России и россиян. Тем не менее, концерты группы «Машина времени» в стране не отменял.

Лишь накануне стало известно, что выступления в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге все-таки не состоятся. Это подтвердил сам музыкант.