Ахеджакова трясется, молодежь грустит: как «Современник» ожидает появления Гармаша в роли руководителя

Никак не утихнут страсти в театре «Современник». После смерти Галины Волчек худруком здесь был назначен Виктор Рыжаков. Но контракт с ним в Департаменте культуры Москвы продлять не стали и пока назначили ответственным за творческую часть некий художественный совет.

Вместе с тем, в театре активно заговорили о возвращении в театр Сергея Гармаша, который якобы метил на эту должность. Лия Ахеджакова пришла в ужас от этого, ведь она и раньше была против его кандидатуры и даже писала в его адрес гневное открытое письмо. Понятно, что теперь фигура Гармаша ее совсем не радует – мало ли, как он будет общаться с ней.

Свое негодование Ахеджакова выразила оригинально – заявила от имени всего театра, что Гармашу тут официально не рады. Вместе с тем, пишет КП, это не соответствует истине. Действительно, молодой состав грустит по ушедшему Виктору Рыжакову, но многие вполне были бы рады возвращению Гармаша, хотя бы в составе худсовета.

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