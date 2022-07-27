Анастасия Макеева не исключила, что появится в новом сезоне «Маски»

Актриса отвечала на вопросы поклонников в соцсети.
Анастасия Макеева и Роман Мальков

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

За плечами Анастасии Макеевой участие в разных музыкальных шоу, в том числе в проекте «Три аккорда», «Точь-в-точь». Именно поэтому фанаты артистки недоумевают, почему ее до сих пор не было в шоу «Маска» на НТВ.

«Ждем на шоу «Маска», — написали Анастасии ее фолловеры.

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

«Может быть», — загадочно ответила актриса.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 

Напомним, недавно актриса заявила, что отыграла последний спектакль на сцене ЛДМ в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, здание театра пойдет под снос. На его месте возведут новый ЖК.   

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