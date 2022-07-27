Анастасия Макеева не исключила, что появится в новом сезоне «Маски»

За плечами Анастасии Макеевой участие в разных музыкальных шоу, в том числе в проекте «Три аккорда», «Точь-в-точь». Именно поэтому фанаты артистки недоумевают, почему ее до сих пор не было в шоу «Маска» на НТВ.

«Ждем на шоу «Маска», — написали Анастасии ее фолловеры.