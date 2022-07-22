«Не лежать на диване»: Макеева раскрыла секрет своей молодости и красоты

Недавно звезда театра Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Они стали супругами в мае прошлого года. А в декабре актриса отметила свое 40-летие и взяла фамилию мужа – теперь она Макеева-Малькова.

Накануне артистка призналась, в чем ее секрет красоты и молодости.