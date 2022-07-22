«Не лежать на диване»: Макеева раскрыла секрет своей молодости и красоты

Недавно звезда театра Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Они стали супругами в мае прошлого года. А в декабре актриса отметила свое 40-летие и взяла фамилию мужа – теперь она Макеева-Малькова.
Накануне артистка призналась, в чем ее секрет красоты и молодости.
«Плохо выглядят и старше своих лет те люди, которые злятся. Если ты наполнен злобой и ненавистью, тебе хана – ты точно постареешь. А вот если ты стараешься не давать повода появляться своему гневу, то будешь многие годы молодо выглядеть. И, конечно, не лежать на диване, а двигаться вперед, изучать что-то новое, самосовершенствоваться, развиваться, это все держит в тонусе», - сказала Макеева «Теленеделе».
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Напомним, ранее стало известно, что Анастасия Макеева не любит готовить, но при этом с удовольствием берется за любую другую домашнюю работу.