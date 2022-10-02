Алый плащ с платком или полушубок с кюлотами: Ксения Собчак показала два трендовых образа на осень

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже давно прославилась на всю страну. Примечательно, что блондинка снимается свои передачи, берет интервью у именитых персон. Она также следит за модой. Для выходов в свет журналистка выбирает яркие образы. Но недавно ее заподозрили в беременности, когда она щегольнула в фиолетовом костюме.
Недавно Собчак призналась, что осталась в Москве, хотя многие ее друзья уехали из страны. Она успевает ездить на съемки и посещать разные мероприятия. Телеведущая решила похвастаться очередным образом. Она приготовилась надеть джинсовые кюлоты, клетчатую рубашку и черный полушубок. Лук дополнили кожаные полуботинки на платформе.
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Наряд Ксении Собчак. Фото: соцсети звезды
А вот 1 октября Ксения собралась в театр МХТ имени А.П. Чехова на премьеру постановки «Новая оптимистическая». Снова она похвасталась своим аутфитом. Телеведущая поддержала тренд на яркую одежду, выбрав алый плащ. Она дополнила его шелковым платком и грубыми ботинками на тракторной подошве. С собой звезда миниатюрную сумку.
Поклонники признались, что Собчак для многих из них является вдохновителем.
Наряд Ксении Собчак. Фото: соцсети звезды