Алый плащ с платком или полушубок с кюлотами: Ксения Собчак показала два трендовых образа на осень

Недавно Собчак призналась, что осталась в Москве, хотя многие ее друзья уехали из страны. Она успевает ездить на съемки и посещать разные мероприятия. Телеведущая решила похвастаться очередным образом. Она приготовилась надеть джинсовые кюлоты, клетчатую рубашку и черный полушубок. Лук дополнили кожаные полуботинки на платформе.

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