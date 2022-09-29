«Трендово и свежо»: Собчак предстала в сиреневых брюках и горчичном пальто – хите этой осени

В последнее время Ксения часто носит наряды, которые провоцируют слухи о ее беременности. Но она их опровергает, как и то, что якобы собирается уехать в Израиль. Телеведущая находится в Москве и даже устраивает себе шопинг. На этот раз она похвасталась новым осенним аутфитом.

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