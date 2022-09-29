«Трендово и свежо»: Собчак предстала в сиреневых брюках и горчичном пальто – хите этой осени

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она стала знаменита на всю страну и не пропускает важных мероприятий. Блондинку можно увидеть как на музыкальных премиях, так и на премьерах в театре и кино. Иногда ее сопровождает муж Константин Богомолов. А вот сына Платона от лишнего внимания она оберегает.
В последнее время Ксения часто носит наряды, которые провоцируют слухи о ее беременности. Но она их опровергает, как и то, что якобы собирается уехать в Израиль. Телеведущая находится в Москве и даже устраивает себе шопинг. На этот раз она похвасталась новым осенним аутфитом.
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На этот раз Собчак побывала в бутике своей подруги. Она покрасовалась в сиреневых брюках клеш и блузке в тон. Изюминкой образа стало пальто яркого горчичного цвета. Телеведущая едва могла скрыть восторг, дефилируя у зеркала. Поклонники тоже стали осыпать ее комплиментами.
А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Словена Соколова.
«Самое красивое время года достойно самых красивых образов. Ксения Собчак невероятно в тренде. Хочется похвалить и пальто в отдельности, и сочетание цветов всего образа.
Теперь все по очереди. Пальто цвета охры или горчицы – самое осеннее из всех возможных. Хочется сейчас всех женщин развернуть в сторону цвета, его однозначно не хватает в хмурых днях осени, особенно в столице и в северных регионах.
Если вы не готовы на столь яркий цвет – выбирайте другие оттенки из осенней палитры: зеленый, оранжевый, шоколадный, хаки, цвет глубоко неба. Главное – не уходите в черный. Его принято считать классическим или базовым, но это не так.
Если вы выбрали столь красивое пальто, не старайтесь его цвет приглушить и успокоить остальной одеждой. Ксения выбрала самый верный путь – сочетать его с яркими сиреневым и синим. Более того, цвета пальто, брюк и блузы по плотности (насыщенности) цвета являются похожими, поэтому выглядит весь образ очень гармонично.
Хочется сказать о брюках и рубашке. Мы видим, что они близких, «родственных» цветов. Благодаря такому сочетанию образ вытягивается. Невысокие девушки – берите этот способ на заметку.
Какие еще цвета можно сочетать с синим и сиреневым? Эффектно, трендово и свежо будет выглядеть зеленый и шоколадный. Еще более ярко – оранжевый. Но и такой образ будет гармоничным.
Очень интересно, что выберет ведущая в качестве обуви. Безусловно, сюда нужно подобрать элегантную по форме пару. Что подойдет бесспорно? Синяя, сиреневая, а также базовая пара из золотого или серебряного материала. Удивлены? Тогда тренируйте насмотренность, металлизированная обувь является базовой, потому что она с легкостью встраивается в любой по цвету образ!
Экстравагантно, но стильно будут выглядеть ботильоны с зеброидной расцветкой. Спокойно подойдет базовая бежевая обувь», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro