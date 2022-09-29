«Уехали почти все мои друзья»: отчаявшаяся Собчак начала в страхе молиться

Ксения Собчак давно стала одной из самых известных персон в России. Она ведет передачи, создает свои проекты и со своей командой берет интервью у именитых личностей. Блондинка в этом году путешествовала по Европе. Не раз ее подозревали в том, что она собралась эмигрировать. И недавно звезда развеяла очередную волну слухов о якобы скорой поездке в Израиль.
Примечательно, что Ксения недавно осудила Сергея Шнурова, который уехал на Лазурный берег. Сама она водит сына Платона в школу и снимается в проектах. Однако она решила рассказать, что ее охватил страх. Телеведущая призналась, что ее друзья разъехались. Также она переживает за будущее.
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«Уехали почти все мои друзья. В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек «невозврата» что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно», — поделилась Собчак своим мнением.
Она также рассказала, что делает, чтобы оставаться спокойной и отвлекать себя от плохих мыслей. Телеведущая смотрит сериалы, ходит на йогу, наряжается в яркие наряды, обнимает близких, говорит о любви и молится, чего не делала несколько лет.
Напомним, что 29 сентября Москву покинула Алла Пугачева. Вместе с детьми она уехала в Израиль.