«Уехали почти все мои друзья»: отчаявшаяся Собчак начала в страхе молиться

Примечательно, что Ксения недавно осудила Сергея Шнурова, который уехал на Лазурный берег. Сама она водит сына Платона в школу и снимается в проектах. Однако она решила рассказать, что ее охватил страх. Телеведущая призналась, что ее друзья разъехались. Также она переживает за будущее.

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