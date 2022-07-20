«Алла Борисовна – легенда»: молодой политик заступился за Пугачеву

Накануне в Сети стали обсуждать возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Однако, по словам журналиста Алены Жигаловой, эта информация – фейк. Примадонна по-прежнему находится в Латвии.
По мнению члена «Молодой гвардии» «Единой России» Владислава Тюльпанова, артистке нужно выступать в России.
«Алла Борисовна – легенда нашей эстрады. Поскольку она никаких противоречивых высказываний не делала, запретить ей въезд в Россию ни у кого нет никаких полномочий. Не за что певице и запрещать выступать на территории нашей страны», - цитирует Тюльпанова «Экспресс газета».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Тюльпанов назвал Галкина предателем родины. Политик отметил, что все нажитое имущество шоумена нужно конфисковать.