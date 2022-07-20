«Алла Борисовна – легенда»: молодой политик заступился за Пугачеву

Накануне в Сети стали обсуждать возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Однако, по словам журналиста Алены Жигаловой, эта информация – фейк. Примадонна по-прежнему находится в Латвии.

По мнению члена «Молодой гвардии» «Единой России» Владислава Тюльпанова, артистке нужно выступать в России.