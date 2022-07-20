«Предатель родины»: политик – о Галкине

Пока Максим Галкин наслаждается морским бризом на латвийском побережье, в России продолжают разбирать его опальные выходки. На этот раз о поведении шоумена высказался член «Молодой гвардии» «Единой России» Владислав Тюльпанов.
«Он предатель родины. Говорили, что арестовано имущество Галкина за неуплату налогов. Я считаю, что не только за это надо арестовывать имущество, но и за предательство родины. Имущество в России находится, а ты эмигрируешь – ты предаешь свою страну, соответственно, твое имущество надо арестовывать: забирать его в пользу государства, благотворительных фондов. Потому что никто терпеть такие высказывания не будет», - цитирует Тюльпанова «Экспресс газета».
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Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию одна. Однако накануне эту информацию опровергла журналист Алена Жигалова, назвав ее фейком.