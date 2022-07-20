«Предатель родины»: политик – о Галкине

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию одна. Однако накануне эту информацию опровергла журналист Алена Жигалова, назвав ее фейком.