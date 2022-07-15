Алиса Вокс раскрыла гонорары в группе «Ленинград»

Алиса Вокс выступала в группе Сергея Шнурова «Ленинград» с 2012 по 2016 годы. Все это время она получала минимальный гонорар – всего один процент от общей суммы вознаграждения.
По словам артистки, после ухода из группы, она стала более успешной в плане финансов.
«На самом деле все ровно наоборот! Меньше 1 процента от гонорара группы [получала в «Ленинграде»]! Я купила себе маленькую однокомнатную квартиру, она стоила 3 млн 400 тысяч рублей. Купила в рассрочку и все это время платила частями. Еще я купила себе «Мерседес», он стоил 1 млн 400 тысяч рублей. Это все мои покупки в «Ленинграде». Сейчас я коммерчески более успешна, чем раньше», — рассказала Алиса Вокс в беседе с NEWS.ru.
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