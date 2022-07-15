Алиса Вокс раскрыла гонорары в группе «Ленинград»

Алиса Вокс выступала в группе Сергея Шнурова «Ленинград» с 2012 по 2016 годы. Все это время она получала минимальный гонорар – всего один процент от общей суммы вознаграждения.

По словам артистки, после ухода из группы, она стала более успешной в плане финансов.