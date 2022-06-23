«Новые опусы - скука и самоповтор»: Гордон назвала Шнурова частушечником

По словам общественницы, певец больше ничего не имеет общего с рок-музыкой.
Екатерина Гордон

Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press

Общественница и известный юрист Екатерина Гордон в «Телеграм» негативно отозвалась о творческой карьере музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

«А вы заметили, как из рокера Шнур превратился в частушечника? Новые опусы - скука и самоповтор».

Напомним, что Сергей Шнуров решил возобновить выступления с группой «Ленинград». Многие считают, что это связано с неудачной попыткой раскрутить другие музыкальные команды.

Заметим, что Сергей Шнуров в последние годы активно продвигал команду «Зоя». Однако у него это не очень хорошо, как считают музыкальные эксперты, получилось.

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