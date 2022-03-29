«Ленинград» из Ленинграда: как Сергей Шнуров сменил фрезерный станок на микрофон и устроил личную жизнь

В этом году артист отметит свой 49-й день рождения.

В юности уроженец Ленинграда Сергей Шнуров брался за любую работу. Он был столяром, грузчиком и даже сторожем. После в его жизнь пришла музыка, которая изменила быт артиста навсегда. Как складывалась карьера Сергея Шнурова — в материале Teleprogramma.pro.

Сергей Шнуров: детство и начало карьеры

Сергей родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. Родители работали инженерами. Учился в средней общеобразовательной школе №564. Увлекался музыкой.

После школы Шнуров поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, но до диплома дело не дошло. Позже поступил в ПТУ, где получил профессию реставратора произведений из дерева 4 разряда.

После окончания лицея вместе с друзьями поступил в Теологический институт (учебное заведение для подготовки пасторов и приходского актива Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии). Там будущий артист проучился три года.

В молодости Сергей Шнуров брался за любую работу. Был грузчиком, сторожем в детском саду, столяром и стекольщиком. Потом стал помощником режиссера и директором отдела продвижения на радиостанции «Модерн».

Сергей Шнуров: «Ленинград», «Рубль», «Зоя»

В 1991 году Сергей Шнуров создал свою первую группу с названием «Алкорепица». Просуществовала она недолго. Следующим музыкальным коллективом Шнурова стала группа с не менее звучащим названием — «Ухо Ван Гога».

Особенным для Шнурова стал 1997-й. В этом году буквально за четыре дня он создал новую группу под названием «Ленинград», сделав ставку на скандальность и эпатажность. При поддержке музыканта из «АукцЫона» Леонида Федорова коллектив записал первый студийный альбом. Он получил название «Пуля» и вышел в свет летом 1999-го. А после того, как фронтмен ушел из группы, Шнуров сам взял в руки микрофон.

Популярности группа доилась во многом благодаря смелым выходкам на сцене и харизме Шнурова. Несмотря на среднестатистические внешние данные – рост артиста 177 см, а вес 75 кг – он умеет удерживать интерес публики долгие годы.

В 2008-м Сергей Шнуров представил фанатам новый коллектив – «Рубль», но спустя два года, в 2010-м, возродил «Ленинград».

В середине 2021-го Шнуров представил новый проект «Зоя». Солисткой его является Ксения Руденко, которая даже в своих соцсетях выражается нецензурными словами.

Помимо этого Сергей Шнуров представил публике два сольных альбома.

Сергей Шнуров: популярные песни и клипы

К своим 49 Сергей Шнуров выпустил порядка 20 альбомов, в их числе и два сольных. Так, например, 14-й студийный альбом «Ленинграда» — «Хна» фанаты услышали в 2011 году. В течение следующих лет свет увидели еще пять пластинок («Вечный огонь», «Рыба», «Вечерний Ленинград», «Фарш» и «Пляж наш»).

Когда в ноябре 2012 года вокалисткой группы стала Алиса Вокс, «Ленинград» представил ставший хитом клип на песню «Лабутены».

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Сергей Шнуров: кино, ТВ, проекты

Сергей Шнуров создал много песен для популярных российских фильмов. Например, ему принадлежит авторство саундтрека «Мобильник», которая звучала в драме «Бумер».

Также в популярность сериале «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли звучали две песни «Ленинграда» — «Никого не жалко» и «В Питере — пить».

Попробовал себя Сергей Шнуров и в кино. Так, в 2015 году он снялся в российско-американском боевике «Хардкор» продюсером которого был Тимур Бекмамбетов. Весной 2021-го в фильме «Никто» Шнуров исполнил роль убийцы.

Попробовал свои силы Шнуров и в роли телеведущего. На «РЕН-ТВ» он вел программу «Неголубой огонек». В 2016 году Сергей появился в проекте Первого канала «Про любовь». , который выходил на Первом канале.

В 2019-м он стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд». Ранее он занял кресло жюри в седьмом сезоне проекта «Голос», куда вернулся в новом сезоне, в октябре 2020-го.

Летом 2020 года Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI, откуда ушел 10 марта 2022 года со собственному желанию.

Также артист зарекомендовал себя в другой сфере. Он озвучиванием аудиокниг, героев мультфильмов и фильмов.

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Сергей Шнуров: награды, премии, доход

По данным Forbes, в 2016 году Сергей Шнуров являлся самым высокооплачиваемым музыкантом России. Его доход составил порядка 11 миллионов долларов.

Помимо музыки, артист занимается бизнесом. В 2014 году он зарегистрировал бренд линии мужской одежды Shnurovs, которую начал продавать в собственном интернет-магазине. однако в 2019-м прекратил заниматься его развитием.

В июне 2020 года стал владельцем 20 % компании ООО «Карбон Продакшн», которая производит видеоконтент для телевидения.

Помимо этого в собственности Шнурова есть ресторан.

В копилке наград Сергея Шнурова – «Ника» и «Золотой граммофон».

Сергей Шнуров: политика

Некоторые высказывания Сергея Шнурова вполне можно назвать оппозиционерскими.

Тем не менее в 2019 году музыкант вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. А учитывая его любовь к нецензурной лексике, такая новость вызвала настоящий шок.

В феврале 2020-го Шнуров стал членом «Партии Роста», заявив, что намерен принести пользу политическому объединению и «добавить ярких красок».

В феврале 2021 года Сергей Шнуров эпатировал публику в очередной раз. Музыкант выступил за закон о поддержке мата в социальных сетях.

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Сергей Шнуров: личная жизнь

Личная жизнь Сергея Шнурова не менее насыщенная, чем творческая. Первой женой музыканта стала Мария Исмагилова. Пара познакомилась, когда Сергей был студентом духовной семинарии. В 1993 году она родила Шнурову дочь Серафиму. Она изучала китайскую философию в Санкт-Петербургском госуниверситете и работает графическим дизайнером. С Марией Сергей развелся, как только создал группу «Ленинград».

Спустя несколько лет после развода, Сергей Шнуров познакомился с арт-директором группы «Пеп-си» Светланой Костицыной. В 2000 году у них родился сын, которого назвали Аполлон. Через несколько лет брак распался, но Светлана осталась менеджером коллектива.

Еще будучи в браке с Костицыной Шнуров увлекся 15-летней Оксаной Акиньшиной. Их союз длился порядка десяти лет. А в 2007-м музыкант встретил журналиста Елену Мозговую, которая приехала покорять Москву из Воронежа. Спустя три года отношений они не только зарегистрировали свой брак, но и обвенчались. Так, Елена Мозговая стала Матильдой Шнуровой. А в мае 2018-го пара подала на развод.

Следующей любовью артиста стала Ольга Абрамова. Выпускница МГУ и скандальный рокер сходили в ЗАГС в октябре 2018-го, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. В 2021-м стало известно, что Ольга родила Сергею сына, а в январе 2022-го пришла новость о том, что в семье грядет очередное пополнение.

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Сергей Шнуров: конфликты

Нестандартные песни, хлесткие стихи, бурная личная жизнь. Помимо всего этого Сергей Шнуров не прочь поскандалить с известными личностями. Например, напряженные отношения у Шнурова с продюсером Иосифом Пригожиным. Музыкант не раз высказывался в адрес певицы, после чего Пригожин вставал на защиту жены.

Некоторое время назад бывшая солистка Ленинграда Алиса Вокс подала в суд на Шнурова. Певица утверждала, что она не подписывала договор по которому передает права на отчисления по 39 песням за 1 тысячу рублей. В сентябре прошлого года суд отклонил исковое заявление на 19,5 млн рублей.

Заклятым врагом Сергея Шнурова стала Ксения Собчак. Все началось с того, как после развода Шнурова и Матильды телеведущая решила пригласить ее к себе на интервью. После выхода ролика в YouTube, Сергей просил Ксению удалить публикацию, но блондинка не согласилась этого сделать.

Продолжился конфликт сторон уже в этом году. Шнуров представил новый клип «Шмарафон», где высмеял предположительно Ксению Собчак, указав на ряд деталей ее биографии, в том числе затронув маленького сына Платона. После перепалки звезд в соцсетях, произведение Сергея исчезло из Сети.

Зимой этого года Сергею Шнурову не понравилось то, как убирают снег в его рожном Санкт-Петербурге. В результате музыкант представил клип «Пока так». После этого свое негодование в адрес артиста высказали ряд чиновников, а в ответ группа выпустила песню «Покаянная», в которой Шнуров взял на себя всю вину за горы снега, мусора и скользкие улицы, а даже признался в любви к мэру города.

Сергей Шнуров: последние новости

В марте этого года Сергей Шнуров заявил об уходе с RTVI. Свое решение он объяснил тем, что хочет больше времени посвящать музыке.

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