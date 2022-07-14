Деньги не пахнут: сколько зарабатывает оскандалившаяся Манижа в России

Некоторое время назад певица Манижа, которая в прошлом году представляла Россию на «Евровидении», негативно высказалась в адрес государства и проживающих в нем людей. После этого уроженка Таджикистана уехала в Европу, правда, наведываться в Россию не забывает.

В июне Манижа спела на свадьбе футбольного тренера Александра Кержакова. А после выступила на благотворительном мероприятии и дала онлайн-концерт. Стоит отметить, что гонорар 31-летней артистки на частных мероприятиях составляет от миллиона рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».