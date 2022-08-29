Акробатка растет: Макаров привел четырехлетнюю дочку на детскую площадку без Кудрявцевой

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет трудится на ТВ и может похвастаться опытом работы на светских мероприятиях.

Блондинка ведет концерты, фестивали и премии. Однако летом она всегда устраивает отпуск. Недавно звезда отдохнула в Болгарии.