Акробатка растет: Макаров привел четырехлетнюю дочку на детскую площадку без Кудрявцевой

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет трудится на ТВ и может похвастаться опытом работы на светских мероприятиях.
Блондинка ведет концерты, фестивали и премии. Однако летом она всегда устраивает отпуск. Недавно звезда отдохнула в Болгарии.
Лера провела отпуск с дочкой Марией и своей мамой. А вот ее муж Игорь Макаров, который остался без работы, не поехал на море. Он даже пропустил день рождения наследницы. Но теперь телеведущая то и дело ездит на съемки. Она демонстрирует костюмы и платья. А в это время хоккеист нянчится с малышкой Машей.
На этот раз Игорь привел четырехлетнюю наследницу на детскую площадку. Кроха была в лосинах в цветочек и принтованной футболке. Дочка Леры покачалась на качелях. Она не показала ни капли страха. Потом малышка стала висеть вверх ногами на специальной конструкции для игр. Папа ее поддерживал.
«Держись! Держись ногами», — сказал он.
Поклонники восхитились тем, что муж Кудрявцевой занимается с дочкой и приобщает ее к спорту. Другие выразили беспокойство, что телеведущая теперь меньше времени проводит с крохой. «Какая она смелая», «Чудесный ребенок», «Хорошие задатки для спортсменки», «Акробаткой будет», «А почему вы с ней один гуляете постоянно?», «Лера с вами не гуляет, печально», — стали писать подписчики.