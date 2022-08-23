Сияет от счастья: Кудрявцева впервые за долгое время отметилась на прогулке с мужем на фоне слухов о разводе

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что смогла прославиться, когда вела музыкальные чарты и шоу о любви. Теперь блондинка ведет передачу «Секрет на миллион». Она выведывает тайны у звезд.
При этом сама Лера о личной жизни почти не рассказывает. Она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который не так давно потерял работу.
Недавно Кудрявцева вернулась из отпуска. Она месяц провела в Болгарии с мамой и дочкой Марией. Многих насторожило, что телеведущая отдыхала без мужа и даже четырехлетие наследницы отпраздновала без него. Появились слухи, что Лера разводится с Игорем. Она даже увиделась с подругой Катей Гордон, которая является адвокатом, когда вернулась в Москву.
Но сама Лера развеяла слухи и пригрозила журналистам судом. А 23 августа она впервые за долгое время поделилась кадрами с возлюбленным. Они решили выйти на променад перед сном. При этом телеведущая была в простом домашнем наряде. Они бурно обсуждали последние новости.
«Короче, гуляем пешком перед сном. Как думаете, о чем мы разговариваем?» – спросила звезда.
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Поклонники были рады видеть их вместе. Лера улыбалась и выглядела счастливой. Многие признались, что любят эту пару. «Как классно, когда вы вместе», «Такие прогулки с любимым — бесценны», «Как это мило», «Ну наконец-то! С Игорем!», «Мы успели по вам соскучиться», — стали писать пользователи Сети.