Сияет от счастья: Кудрявцева впервые за долгое время отметилась на прогулке с мужем на фоне слухов о разводе

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что смогла прославиться, когда вела музыкальные чарты и шоу о любви. Теперь блондинка ведет передачу «Секрет на миллион». Она выведывает тайны у звезд.

При этом сама Лера о личной жизни почти не рассказывает. Она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который не так давно потерял работу.