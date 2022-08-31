«Абсолютный покой»: Галкин в небесно-голубой куртке насладился красочным закатом на побережье в Сиднее

1 сентября Алла Борисовна сама отведет двойняшек Лизу и Гарри в школу. А вот у ее мужа скоро состоятся концерты в Сиднее. Свободное время артист посвящает прогулкам. Несмотря на то что на острове сейчас зима, он не перестает восхищаться красотой пейзажей. На новом видео Максим предстал в небесно-голубой кожаной куртке и футболке. На его шее красовалась цепочка.

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