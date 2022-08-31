«Абсолютный покой»: Галкин в небесно-голубой куртке насладился красочным закатом на побережье в Сиднее

Максим Галкин уже давно стал знаменитым. Он выступает на сцене, снимает свои передачи. Примечательно, что артист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Они не скрывают, что часто сталкиваются с критикой. А в этом году пара это особенно сильно почувствовала, когда уехала из России.
Примечательно, что Галкин возобновил гастроли. При этом он отдохнул с семьей в Израиле, а затем в Юрмале. Пугачева на камеру хвалила мужа, что он зарабатывает деньги в семью. А на днях Примадонна вернулась домой. Она успела погулять по Москве с Игорем Гуляевым. А вот ее возлюбленный дал концерты в Великобритании и теперь проводит время в Австралии.
1 сентября Алла Борисовна сама отведет двойняшек Лизу и Гарри в школу. А вот у ее мужа скоро состоятся концерты в Сиднее. Свободное время артист посвящает прогулкам. Несмотря на то что на острове сейчас зима, он не перестает восхищаться красотой пейзажей. На новом видео Максим предстал в небесно-голубой кожаной куртке и футболке. На его шее красовалась цепочка.
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«Нахожусь в совершенно потрясающем месте! Это Дабл-Бей в Сиднее. Послушайте, как птицы поют! Полное ощущение, что сейчас раннее утро, но в действительности 5 часов вечера в Сиднее. Закатное солнце красит нежным светом фасады домов. И абсолютный покой и тишина», — сказал он.
Галкин также сообщил, что в октябре выступит в Барселоне. Поклонники отметили, что он хорошо выглядит. Теперь они гадают, когда артист воссоединится с женой. Некоторые опасаются, что в Россию юморист не вернется.