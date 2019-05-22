Новый образ: Татьяна Навка в блестящем костюме с глубоким декольте вышла в свет в Каннах

Близится закрытие Каннского кинофестиваля, но от этого звезд на Лазурном побережье не становится меньше, а только больше. Накануне состоялась премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», в котором снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. На красной дорожке эта тройка произвела настоящий фурор. Помимо зарубежных звезд, на мероприятиях в рамках фестиваля появляются и российские знаменитости.

больше по теме Татьяна Навка появилась на вечеринке Каннского кинофестиваля в роскошном платье-смокинге Олимпийская чемпионка сделала ставку на элегантность и не прогадала.

После отъезда Натали Водяновой на светских вечеринках отметилась и Татьяна Навка. Знаменитая фигуристка для первого вечера в Каннах выбрала белоснежное платье-смокинг. Завершив образ колье и серьгами, выглядела девушка роскошно. На следующий день Татьяна уже облачилась в блестящий брючный костюм с глубоким декольте. Вновь и без того эффектный наряд она дополнила крупными украшениями, предоставленными ювелирным брендом. Фотографиями с вечера спортсменка поделилась в соцсети.

Новый образ Навки в ретро-стиле пришелся по душе ее поклонникам. Многие считают, что у супруги Дмитрия Пескова превосходный вкус в одежде. «Хороша», «Очень классный наряд для такой вечеринки», «Вроде и просто, и с шиком», — стали высказываться пользователи Сети. Тем временем спортсменка насладилась приятной компанией, послушала выступления артистов и отправилась в номер гостиницы готовиться к новому дню и набираться сил.

Напомним, что Татьяна приезжает на фестиваль второй год подряд: прошлой весной она дебютировала на красной дорожке крупнейшего кинофорума Европы. Стоит отметить, что на Лазурном побережье сейчас отдыхают и другие россияне. Виктория Боня, режиссер Федор Бондарчук со своей подругой Паулиной Андреевой и Алексей Воробьев тоже были замечены в Каннах.