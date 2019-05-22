НОВОСТИ

Новый образ: Татьяна Навка в блестящем костюме с глубоким декольте вышла в свет в Каннах

Фигуристка посетила сразу несколько светских вечеринок на Лазурном побережье.

Новый образ: Татьяна Навка в блестящем костюме с глубоким декольте вышла в свет в Каннах
Татьяна Навка. фото: eastnews.ru

Близится закрытие Каннского кинофестиваля, но от этого звезд на Лазурном побережье не становится меньше, а только больше. Накануне состоялась премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», в котором снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. На красной дорожке эта тройка произвела настоящий фурор. Помимо зарубежных звезд, на мероприятиях в рамках фестиваля появляются и российские знаменитости.

После отъезда Натали Водяновой на светских вечеринках отметилась и Татьяна Навка. Знаменитая фигуристка для первого вечера в Каннах выбрала белоснежное платье-смокинг. Завершив образ колье и серьгами, выглядела девушка роскошно. На следующий день Татьяна уже облачилась в блестящий брючный костюм с глубоким декольте. Вновь и без того эффектный наряд она дополнила крупными украшениями, предоставленными ювелирным брендом. Фотографиями с вечера спортсменка поделилась в соцсети.

Новый образ Навки в ретро-стиле пришелся по душе ее поклонникам. Многие считают, что у супруги Дмитрия Пескова превосходный вкус в одежде. «Хороша», «Очень классный наряд для такой вечеринки», «Вроде и просто, и с шиком», — стали высказываться пользователи Сети. Тем временем спортсменка насладилась приятной компанией, послушала выступления артистов и отправилась в номер гостиницы готовиться к новому дню и набираться сил.

фото: instagram.com/tatiana_navka/

Напомним, что Татьяна приезжает на фестиваль второй год подряд: прошлой весной она дебютировала на красной дорожке крупнейшего кинофорума Европы. Стоит отметить, что на Лазурном побережье сейчас отдыхают и другие россияне. Виктория Боня, режиссер Федор Бондарчук со своей подругой Паулиной Андреевой и Алексей Воробьев тоже были замечены в Каннах.

Вам может быть интересно:

Семейная идиллия: Татьяна Навка провела с дочкой день в парке аттракционов Навка вступила в спор с Тарасовой, которая назвала ее ученицу «полуфабрикатом» Татьяна Навка рассказала об успехах 4-летней дочери в фигурном катании

Тэги:

звездный стильКаннский фестиваль 2019Татьяна Навка
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новый образ: Татьяна Навка в блестящем костюме с глубоким декольте вышла в свет в Каннах
Интересно?
Поделись с друзьями: