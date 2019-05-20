Наши в Каннах: Наталья Водянова появилась на красной дорожке в ажурном платье

Вот уже вторую неделю в Канны слетаются знаменитости из разных уголков планеты. Каннский кинофестиваль ежегодно привлекает к себе внимание общественности. Российские артисты тоже приехали на Лазурный берег, чтобы показать себя на светских тусовках и вечеринках. И кино, конечно, посмотреть! Со дня открытия на красной дорожке то и дело появляется Виктория Боня. А в этот понедельник присоединились к ней Елена Летучая и Наталья Водянова.

Последняя проживает в Париже, поэтому ее путь был недолгим. Супермодель сразу разместила в соцсети фото, которое было сделано на балконе ее номера в гостинице. Она позировала в белом легком платье и пиджаке. Стоит отметить, что на побережье во Франции царит прекрасная погода. Наталья вскоре отправилась готовиться к первому своему появлению на красной дорожке в Каннах в этом году.

Модель произвела настоящий фурор. Фотографы выкрикивали ее имя наперебой, чтобы сделать красивый кадр. На дорожке супермодель появилась в эффектном полупрозрачном платье Versace пудрового цвета, которое дополнила элегантными украшениями Chopard. Образ Водянова завершила неброским макияжем. Она с удовольствием раздавала автографы и позировала.

Поклонники остались в восторге от ее наряда. Многие стали интересоваться, как 37-летней Наталье удается оставаться в такой прекрасной форме. «Красавица, а какое оригинальное платье, но кто скажет что у этой девочки только детей?», «Фантастическое платье», «Вау! Наталья, какое шикарное платье!», «Это лучший образ», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что целью визита модели в Канны стала премьера фильма «Прекрасная эпоха» с Гийомом Кане в главной роли.