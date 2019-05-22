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Тарантино, Брэд Питт и Ди Каприо представили в Каннах триллер «Однажды в Голливуде»

Артисты эффектно появились на красной дорожке кинофестиваля.

Тарантино, Брэд Питт и Ди Каприо представили в Каннах триллер «Однажды в Голливуде»
Квентин Тарантино стал звездой Каннского фестиваля. Фото: globallookpress© Erlend Staub

Мировая премьера триллера «Однажды в Голливуде» намечена на 26 июля 2019 года, на экранах российских кинотеатров один из самых ожидаемых фильмов Квентина Тарантино появится чуть позже, 8 августа. Накануне легендарный режиссер представил свое творение в Каннах.

Перед премьерным показом актеры фильма традиционно прошли по красной дорожке кинофестиваля. Выход получился эффектным: не так часто перед объективами камер предстает целая команда блестящих артистов – Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Шеннон Макинтош, Деймон Херриман и Марго Робби во главе с самим Тарантино.

56-летний режиссер выглядел изящно и стильно в своем черном костюме, галстуке и темных очках. Вместе с ним в Канны приехала его 35-летняя супруга Даниэлла, с которой Тарантино также попозировал фотографам.

Звездный состав «Однажды в Голливуде». Фото: globallookpress© Erlend Staub

Действие «Однажды в Голливуде» происходит в то время, когда в США орудовал знаменитый убийца Чарльз Мэнсон. Как отмечает The Daily Mail, девятый фильм Тарантино, в котором малоизвестный актер пытается покорить вершины киноиндустрии, посвящен последним моментам «золотого века» Голливуда.

Сценарий картины долгое время держался в тайне, но новый трейлер, опубликованный накануне каннской премьеры, проливает свет на сюжет фильма. В «Однажды в Голливуде» снялись также Аль Пачино, Дакота Фэннинг, недавно скончавшийся Люк Перри, британский актер Дэмиэн Льюис и многие другие.

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"Однажды в Голливуде"Брэд ПиттКаннский фестиваль 2019Квентин ТарантиноЛеонардо Ди Каприо
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Тарантино, Брэд Питт и Ди Каприо представили в Каннах триллер «Однажды в Голливуде»
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