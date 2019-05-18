Модное разочарование: семь неудачных выходов звезд на Каннском кинофестивале

Вопреки ожиданиям 72-й Каннский кинофестиваль проходит довольно скучно. Зрители пока не дождались ни громких премьер, ни скандалов, на которые обычно бывают щедры подобные мероприятия.

А вот обсуждать модные провалы знаменитостей на фестивале образца 2019 года, похоже, будут еще долго: удачных выходов раз-два и обчелся. Модные критики разводят руками: желание эпатировать и запомниться любой ценой превалирует над чувством вкуса!

Селена Гомес

Миловидная актриса сразила зрителей наповал длинной юбкой, сшитой будто из стеганого одеяла, и топом, больше напоминающим бюстгальтер. По мнению комментаторов, подобный наряд больше уместен на вручении какой-нибудь среднестатистической музыкальной премии, но не на знаменитом кинофестивале.

Ева Лонгория

Платье, которое можно было назвать модным в далеком 2005 году, — после легендарного показа Versace. Спустя столько лет Еве Лонгории стоило найти что-то более актуальное. Пользователи поставили в упрек стилистам актрисы откровенное декольте, обилие блесток и атласный шлейф в придачу.

Виктория Боня

Светская львица не пропускает ни одного Каннского кинофестиваля. На этот раз она появилась на красной дорожке в кораллово-красном платье, которое слилось с красной же дорожкой. Комментаторы не скрывали разочарования: «Вы реально думаете, что это красиво?», «Девушку из деревни можно вывезти, а вот деревню из девушки… Красное на красном!», «Грудь неестественна, перестарались», «Очень красивое лицо и цвет волос, наряд красив, но голая выпрыгивающая грудь все портит».

Паулина Андреева

Посмотреть конкурсный фильм Педро Альмодовара «Боль и слава» прибыли, в числе прочих гостей, Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Для красной дорожке Паулина выбрала платье из черной тафты с корсетом от Maison Bohemique. Многим показалось, что пышное платье утяжелило хрупкую фигуру актрисы, а черный цвет — не слишком праздничный вариант. Шнуровка в зоне декольте — элемент смелый, но тоже не снискал похвалы у модных критиков и пользователей. А ведь обычно Паулина славится своими вечерними выходами.

Рита Ора

Певица, едва появившись на красной дорожке, была названа самой нелепо одетой звездой из всех приглашенных. В общем-то певица и раньше не отличалась тонким вкусом, однако это белое атласное платье раскритиковали в пух и прах. Нет, само по себе платье – роскошное. Просто не по фигуре…

Разрез получился чересчур откровенным – окружающие могли любоваться не только бедрами Риты, но и тем, что расположено выше. «Пушистые» туфли стали той самой вишенкой на торте. Мимо!

Алессандра Амбросиа

Наряд супермодели Алессандры Амбросио, в котором она появилась на Каннском фестивале, окрестили «шторой», в которую модель решила обернуться. Вероятно, основной целью девушки было не посмотреть новые фильмы, а продемонстрировать во всей красе себя любимую. Что ж, это у нее получилось.

Мерьем Узерли

Звезда «Великолепного века» выбрала наряд, который не скрывал ни фигуры, ни отсутствия нижнего белья. Напомним, что в прошлом году в Каннах поклонники Мерьем тоже остались ею недовольны, обвинив актрису в злоупотреблении уколами красоты: все сразу обратили внимание на ее неестественно застывшее лицо. Но актриса, кажется, довольна тем, как выглядит. Да и недостатка в комплиментах от пользователей нет. И только критики недовольны: многоярусные оборочки на платье лучше оставить для выпускного.