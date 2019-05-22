Высокие отношения: Петренко пришел с новой женой на выпускной к сыну от Климовой

Корней окончил начальную школу. Звездная мама тоже присутствовала на мероприятии. В итоге бывшие супруги сделали совместный кадр, не забыв и про нынешнюю жену актера Кристину Бродскую.

Екатерина Климова уже почти четыре года состоит в гражданском браке с Гелой Месхи. У них подрастает трехлетняя дочь Изабелла. Также актриса воспитывает двух сыновей от прошлых отношений с Игорем Петренко: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. А вот от первого мужа Ильи Хорошилова у нее есть уже почти взрослая дочка Елизавета. Стоит отметить, что Климова одна из тех немногих женщин, кому удалось сохранить хорошие отношения с бывшими мужьями.

Так, накануне состоялся выпускной у ее младшего сына. Корней окончил начальную школу. Конечно, актриса не могла пропустить столь важное событие и пришла в школу, чтобы поздравить наследника. Она облачила в белые укороченные брюки, блузку пудрового цвета и плащ в тон. Ее экс-муж Петренко тоже появился на важном мероприятии. Он привел с собой свою новую жену Кристину Бродскую. Актер облачился в черный костюм и рубашку, а его спутница в алое платье.

Примечательно, что на снимках бывшие супруги с удовольствие фотографировались вместе, продемонстрировав свои высокие отношения. Все они прошлись по красной дорожке с Корнеем и приняли участие в концерте самодеятельности вместе с педагогами Ломоносовской школы. В соцсети Климова поделилась фото и видео с мероприятия, на котором выступила ее дочка Изабелла. В нарядном платье девочка поздравила брата. Также актриса похвасталась успехами сына. Она опубликовала фото его свидетельства о начальном образовании, где значатся только оценки «хорошо» и «отлично».

Напомним, что в этом году попрощается со школой старшая наследница Екатерины Елизавета. Она не собирается идти по стопам звездной мамы, хоть ей и интересна режиссура. Девушка хочет освоить профессию дипломата и для этого будет стремиться этим летом поступить в МГИМО.