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Климова поделилась снимком без макияжа после слов о естественности

Многодетная актриса не скрывает, что предпочитает природную красоту.

Климова поделилась снимком без макияжа после слов о естественности
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова опубликовала в своем микроблоге свежее фото. На снимке аткриса позирует без макияжа. Сценическим гримом и косметикой возлюбленная Гелы Месхи старается пользоваться только во время съемочного процесса и, когда она играет на театральной сцене.

Кроме того, знаменитость тщательно следит за рационом своих близких. По словам актрисы, о здоровье семьи она начинает думать не на кухне, а еще в магазине. Так, Екатерина всегда очень внимательно смотрит на срок изготовления и фасовки продукта. А возлюбленный Климовой, от которого она родила свою младшую дочку Беллу и вовсе уверяет, что поражается мудростью и пониманием своей второй половинки.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова показала себя без макияжа (Фото: Instagram.com/klimovagram)

В одном из недавних интервью Екатерина призналась, что для нее красота в первую очередь здоровье — волос, кожи, ногтей. Именно поэтому всему «наклеенному и накрашенному» она предпочитает естественность.

Екатерина Климова с возлюбленным Гелой Месхи
Екатерина Климова со своим возлюбленным Гелой Месхи (Фото: Instagram.com/klimovagram)

У актрисы есть 17-летняя дочь Елизавета, которая старается во всем брать пример со своей мамы. Также Климова воспитывает сыновей от Игоря Петренко: 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
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Климова поделилась снимком без макияжа после слов о естественности
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