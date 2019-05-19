Климова поделилась снимком без макияжа после слов о естественности

41-летняя Екатерина Климова опубликовала в своем микроблоге свежее фото. На снимке аткриса позирует без макияжа. Сценическим гримом и косметикой возлюбленная Гелы Месхи старается пользоваться только во время съемочного процесса и, когда она играет на театральной сцене.

Кроме того, знаменитость тщательно следит за рационом своих близких. По словам актрисы, о здоровье семьи она начинает думать не на кухне, а еще в магазине. Так, Екатерина всегда очень внимательно смотрит на срок изготовления и фасовки продукта. А возлюбленный Климовой, от которого она родила свою младшую дочку Беллу и вовсе уверяет, что поражается мудростью и пониманием своей второй половинки.

В одном из недавних интервью Екатерина призналась, что для нее красота в первую очередь здоровье — волос, кожи, ногтей. Именно поэтому всему «наклеенному и накрашенному» она предпочитает естественность.

У актрисы есть 17-летняя дочь Елизавета, которая старается во всем брать пример со своей мамы. Также Климова воспитывает сыновей от Игоря Петренко: 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея.